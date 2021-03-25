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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Fırtına haddi hasara yol açtı

Fırtına haddi hasara yol açtı

Mahallelerde meydana gelen hasar

( VAN ) VAN

Hayvan 


- Van’ın Gevaş ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı mahallelerde hasar oluştu. Gevaş’ta 5 gündür devam eden fırtına, Timar Mahallesi başta olmak üzere birçok yerleşim yerinde hasara neden oldu. Mahallelerinde 5 gündür fırtına etkili olduğunu dile getiren Nuriye Bahadır, “En son dün sabah şiddetini artıran fırtına bizim mahallede birçok evin çatısını uçurdu. Bazı ahırların çatısı uçtu, bazılarının da duvarı yıkıldı. Hayvanlar dışarıda kaldı. Fırtına hayvanlara ait yem ve samanı da uçurdu. Hayvanlarımız bu kış gününde yemsiz ve samansız kaldı. Bazı vatandaşların erzak depoları evlerinin dışında olur. Fırtına bunlara da zarar verdi” dedi.
Şakir Altıntaş isimli vatandaş ise fırtına sonrası ahırının çatısının uçtuğunu ve hayvanlarının dışarıda kaldığını belirterek, “Bu hayvanları komşularımıza ait ahırlara yerleştirdik. Saman ve yem uçtuğu için ne yapacağız bilmiyoruz. Kaymakamımız köyümüze geldi ve yerinde tespit yaptı. Hasar durumuna baktı, gerekli desteği vereceğini söyledi” ifadelerini kullandı.
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