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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Fırtına dev tabelayı devirdi.. O anlar kameraya böyle yansıdı

Fırtına dev tabelayı devirdi.. O anlar kameraya böyle yansıdı

Kentte etkili olan fırtınadan görüntü

Kamera Nadan Cep Telefonu 

-Reklam panosunun yavaş yavaş kırılarak caddeye düşmesi
-Caddeye düşen panodan görüntü
-Vatandaşların panoya bakması

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'de etkili olan fırtına bir iş yerinin tabelasını devirdi. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olayda, dev tabela yavaş yavaş yerinden koparak aşağı düşerken, şans eseri bölgeden kimsenin geçmemesi büyük bir faciayı önledi. Edinilen bilgiye göre olay, Mezitli eski Belediyesi civarında meydana geldi. Mersin'de dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve ara ara etkisini arttıran fırtınadan dolayı bazı bölgelerde olumsuzluklar yaşandı. Kimi yerde ağaçlar yerinden sökülürken kimi yerde ise çatılar uçtu. Mezitli ilçesinde de büyük bir faciadan dönüldü. Bir iş yerinin dev reklam panosu, fırtınanın etkisiyle yavaş yavaş kırılarak, caddeye düştü. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülenen olayda, tabela kısa sürede yerinden kırılarak caddeye düşerken, şans eseri bölgeden kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mersin'de fırtınanın Perşembe günü saat 18.00'e kadar aralıklarla devam edeceğini, vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını istedi.
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