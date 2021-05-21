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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Fırtına çatıyı böyle uçurdu

Fırtına çatıyı böyle uçurdu

Evin çatısının uçma anı

Şiddetli Fırtına Kamera Nadan Akkale Cep Telefonu 

-Sahilde yıkılan barakadan detay
-Sahilden detay
-Çatısı uçan binadan detay

( ÇANAKKALE )-Fırtına Geyikli’de hayatı felç etti: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi ÇANAKKALE

- Ege bölgesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına Çanakkale’nin tatil beldesi Geyikli’de hayatı felç etti. Hızı zaman zaman saatte 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi sahilinde, bir inşaattan uçan büyük bir parça yakındaki bir otelin çatısına düştü. Rüzgar nedeniyle deniz kenarındaki çok sayıda şemsiye ve şezlong kullanılamaz hale geldi. Bir evin çatısının uçma anı da cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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