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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Fırtına çatıları uçurdu, araçlara hasar verdi

Fırtına çatıları uçurdu, araçlara hasar verdi

Uçan çatılar ve hasar gören araçlar

( TOKAT ) TOKAT


- Tokat’ın Erbaa ilçesinde etkili olan fırtına hasara neden oldu. Gece yarısından sonra etkisini arttıran fırtına, D100 karayolu Recep Tayyip Erdoğan bulvarında bulunan bir mağazanın çatısını uçurdu. Rüzgarın etkisi ile uçan çatı, seyir halindeki Sinan Filiz'in kullandığı aracın üstüne düştü. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Hızı zaman zaman saatte 70 ile 90 kilometreye çıkan fırtına, çok sayıda binanın çatısını uçurdu Uğur Boral Caddesi ve Yeşilyurt Mahalleleri'nde hasarlar meydana geldi.
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