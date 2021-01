- First Lady Melania Trump'tan veda konuşması: “Şiddet asla çözüm değil”

- ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi First Lady Melania Trump, Beyaz Saray’dan ayrılmasına saatler kala yayınladığı veda konuşmasında, “Şiddetin asla bir çözüm olmadığını ve asla haklı çıkarılamayacağını unutmayın” dedi.

Melania Trump, ABD Başkanı Donald Trump’ın görevi Joe Biden’a devretmesine kısa bir süre kala ABD halkına veda etti. Melania Trump yayınladığı video mesajda, “Unutulmaz bir 4 yıldı. Donald ve ben Beyaz Saray'da zamanımızı tamamlarken, tüm insanları ve onların inanılmaz aşk, vatanseverlik ve kararlılık hikayelerini yüreğimde hissediyorum” dedi.

"Yaptığınız her şeyde tutkulu olun, ama şiddetin asla bir çözüm olmadığını ve asla haklı çıkarılamayacağını unutmayın” ifadelerini kullanan First Lady, “Bir aile olarak gelecek nesiller için umut ışığı olmayı ve cesaret, iyilik ve inanç ruhumuzla Amerika'nın ulusumuzu daha da yükseğe çıkarma mirasını sürdürebiliriz" diye konuştu.

Melania Trump Amerikan halkına, "Bu ülkenin tüm halkı sonsuza dek kalbimde olacak. Teşekkürler. Tanrı sizi ve Amerika Birleşik Devletleri'ni korusun” sözleriyle veda etti. ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden, yarın resmi olarak göreve başlayacak.



loading...