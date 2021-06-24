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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Firmadan ödemesini alamayınca kendini yakmaya kalkıştı

Firmadan ödemesini alamayınca kendini yakmaya kalkıştı

Polislerden detaylar

İntihar Fabrika Psikolog Sağlık Ekibi Gözaltı 

-İtfaiyeden detaylar
-İntihara kalkışan vatandaştan detaylar
-Psikoloğun ikna çalışmaları
-Genel detaylar

( GAZİANTEP -ÖZEL)- Kendini yakmak isteyen vatandaşı psikolog ikna ederek vazgeçirdi GAZİANTEP

- Gaziantep’te taksitle ev satan bir firmadan aylar öncesinde alması gereken parayı alamayan bir kişi, üzerine benzin dökerek kendisi yakmaya çalıştı. Psikoloğun ikna ettiği şahıs polis tarafından gözaltına alındı.Olay, Karagöz Mahallesi Maarif Kavşağındaki bir ev satış firması şubesinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, taksitle ev satan bir firmayla anlaşan fabrika işçisi Hasan B. (26), firmadan alması gereken yaklaşık 200 bin lira ödemeyi alamadı. Ödemeyi alması gereken tarih üzerinden uzun bir süre geçtiği için bugün akşam saatlerinde tekrardan firmaya gelen Hasan B., firma çalışanlarıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan B., firmanın ofisinde bulunan eşyaları dağıttı.
Çalışanlarla yaşanan tartışmanın ardından üzerine benzin döken Hasan B., ödemenin yapılmaması durumunda kendisini yakacağını söyledi.

Psikolog ikna ettiİhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polislerin ikna etmeye çalıştığı Hasan B., ikna olmayınca olay yerine psikolog geldi. Psikoloğun uzun süreli çabasının ardından Hasan B. ikna oldu. Elindeki çakmağı bırakan Hasan B., polis tarafından gözaltına alındı. Vatandaşlar ise psikoloğun ikna çalışmasını seyretti.Olay sonrasında konuşan psikolog Mahmut Kayagan, şahsın üzerine benzin dökerek intihara kalkıştığını belirtti.
Şahısla iletişime geçerek onu ikna etmeye çalıştığını aktaran Kayagan, “Herhangi bir olumsuzluk olmadan başarıyla sonuçlandı. Talepler yerine getirildi diye bir şey yok. Sadece hem fikir olundu ve sonuca ulaşıldı” dedi.

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