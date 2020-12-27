Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Fırınlardan evlere ekmek servisi

Fırınlardan evlere ekmek servisi

Ekmek fırınından detay

-Ateş ile röp.

( MALATYA ) MALATYA

- Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Malatya'da açık olan fırınlar sipariş üzerine evlere ekmek götürüyor.Malatya'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan fırınlar siparişlere yetişmek için yoğun şekilde çalışıyor. Kısıtlama kapsamında olmayan iş yerleri arasında bulunan fırınlar, sabahın erken saatleri ile birlikte ekmek yapımına başlıyor. Fırıncı Necati Ateş, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar arayınca ekmeği evlerine götürdüklerini belirterek, “Mahallemizde fırıncı olarak hizmet sunmaya devam ediyoruz. Müşterilerimiz telefonla arıyor. Bize sipariş veriyorlar, biz de evlerine kadar ekmeklerini götürüyoruz ve teslim ediyoruz” dedi.
Ateş, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle işlerinin istikrarsız bir şeklinde devam ettiğini ifade ederek, ”Pandemi dönemi dolayısıyla eskisi gibi fazla iş yoğunluğu yok. Çünkü bazı vatandaşlar ekmeği evlerinde yapmaya başladı” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement