Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi



- Milli Savunma Bakanlığı. Fırat Kalkanı bölgesinde yapılan operasyonda Tel Rifat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için Tel Rifat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek” denildi.



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