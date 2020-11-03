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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
- Firari uyuşturucu zanlısı tutuklandı

- Firari uyuşturucu zanlısı tutuklandı

zanlının adliyeye çıkarılması

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Firari Zanlı 

-adliye detayı

( ADANA ) ADANA

- Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan aranan zanlı yakalandı. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler “uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak” suçundan yaklaşık 1 yıldır aranan K.E.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bulunduğu adrese operasyon düzenlenen firari zanlı gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.E. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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