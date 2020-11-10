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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Firari Fetöcü kömür silolarında yakalandı

Firari Fetöcü kömür silolarında yakalandı

Zanlının sağlık kontrolüne götürülmesi

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Polis Fabrika Polis Merkezi Akalan Trol 


- Firari Fetöcü, Silivri'de bir fabrikada kömür siloları içerisinde yakalandı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Güvenlik Büro ekipleri, 3 yıldır FETÖ firarisi olarak aranan C.K.'nın bir fabrikada çalışmaya başladığı bilgisini aldı. Fabrikaya baskın düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına almak istedi. Polisi görünce kaçan zanlı, kömür siloları içerisine saklandı. Polis tarafından yakalanan zanlı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (ÖFA
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