Firar eden kurbanlık koçlar trafiği birbirine kattı

-Araçların önüne çıkan koçların trafiği bir birine katması

-Koçların yolda koşturması

-İki vatandaşın koçları yakalamaya çalışması

-İki koçun yakalanması

-3 koçun firar etmesi

-Yakalanan koçların güvenli alana alınması

-Hayvanları yakalayan vatandaşlarla röp.

-Hayvan sahibi ille röp.

-Kaçan hayvanların bulunması için yapılan arama çalışması



( TOKAT -ÖZEL) TOKAT



- Tokat’ta kurban pazarından kaçan koçlar trafiği birbirine kattı. Tokat arefe günü yoğunluğun yaşandığı kurban pazarına satılmaya getirilen kurbanlıklardan 5'i firar etti. Almus ilçesine bağlı Bakımlı köyünde besicilik yapan Lütfi Yaman, kurban pazarına getirdiği koçları traktörden indirirken panikleyen hayvanlar sağa sola kaçıştı. Kurbanlık koçlardan 5 tanesi Yeşilırmak kenarından ilerleyerek ana yola çıktı. Otomobillerin önüne çıkan koçlar trafiğe bir birine kattı. Başıboş şekilde koşarak ilerleyen koçları fark eden iki vatandaş önlerini keserek yakalamaya çalıştı. Bir akaryakıt istasyonun arka tarafında kıstırılan koçlardan 2’si yakalandı. Yakalanan koçlar güvenli bir alana alınırken, kaçan koçların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kurbanlıkların sahibi ise polise yapılan ihbar sonucu hayvanların yerini öğrenerek arama çalışmalarına başladı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polis ekipleri de arama çalışmalarına katıldı.

Kayıp 3 koçu arama çalışmaları devam ediyor.

