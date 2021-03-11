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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Finlandiya’da Covid-19 nedeniyle restoranlar kapandı

- Finlandiya’da Covid-19 nedeniyle restoranlar kapandı

Finlandiya'da sokaklardan çeşitli görüntüler

Olağanüstü Hal Sayılar Hükümet 

-Alışveriş merkezinden çeşitli görüntüler
-Restoranlardan çeşitli görüntüler

(HELSİNKİ) HELSİNKİ

- Finlandiya’da yeni tip korona virüs salgınında vaka sayılarının artması nedeniyle restoranlar kapatıldı. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında dünya genelinde ülkeler çeşitli önlemler alırken, Finlandiya’da vaka sayılarının artması hükümeti yeni önlemler almaya yöneltti. Korona virüs vakalarında artış görülen Finlandiya’da hükümet, geçtiğimiz pazartesi aldığı olağanüstü hal (OHAL) kararının ardından ülkenin çoğu yerindeki halka açık yeme içme mekanlarının 3 hafta süreyle kapatıldığını duyurdu. Finlandiya hükümeti, restoran, bar ve kafelerin kapatılmasına yönelik tedbirlerin geçtiğimiz yıl Mart ve Mayıs ayları arasında uygulanan tedbirlere benzer olduğunu belirtti.
Halka açık olmayan işyerlerindeki kantinler ve kurumsal restoranlar uygulamadan muaf tutulurken, paket servis hizmetlerine izin verilecek. Hükümet, restoran işletmecileri için mali destek sağlamayı planlıyor. Finlandiya’da toplam vaka sayısı 64 bin 609, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı ise 776 olarak açıklanmıştı. Finlandiya hükümeti, ülkede vaka sayılarının artması ve salgının ağırlaşması nedeniyle geçtiğimiz pazartesi günü OHAL ilan etmişti.
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