Fındıklık bahçesinde bulunan konteyner alev alev yandı

-Konteynerin yanması

-İtfaiyenin müdahale etmesi



( SAKARYA )- Konteynerde bulunan piknik tüplerinin patlaması paniğe neden oldu SAKARYA



- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde fındık bahçesinde bulunan bir konteyner, çıkan yangında alev alev yandı. Konyetner içinde patlayan piknik tüpleri paniğe neden oldu. Yangın, Akyazı ilçesi Çıldırlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, L.Ö.’ye ait fındıklık bahçesinde bulunan konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının büyümesi sonrasında alev alev yanan konteyner içinde bulunan piknik tüplerinin patlaması ise paniğe neden oldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek söndürürken konteyner kullanılamaz hale geldi.



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