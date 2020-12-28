--YAĞ FABRİKASINDAN GENEL DETAY

--YAĞ FABRİKASI SAHİBİ RÖP

--GENEL DETAY



( GİRESUN ) "Fındık yağına talep çok, üretim az"- Altaş Yağ Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Altaş: "Bu seneye has ikinci kalite dediğimiz yağlık fındık bulamadık; Bu durum da fındık yağı fiyatlarını yükseltti"- "Fındık yağının litresi neredeyse 40-50 lira civarına yükseldi. Oysa ki ayçiçek yağından ucuz fındık yağı sattığımız dönemler olmuştu"- "Zeytin yağının iki katı bir fiyatta olan fındık yağı fiyatlarıyla karşı karşıyayız" GİRESUN



- Son dönemde fındık yağına talebin çok olmasına rağmen ikinci kalite olarak kabul edilen yağlık fındığın bulunamaması nedeniyle fındık yağı üretiminin düştüğü ve litresinin 40-50 TL'ye yükseldiği belirtildi. Merkezi Ordu'da bulunan Altaş Yağ Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Altaş, yaklaşık 11 yıl önce FİSKOBİRLİK’ten satın aldıkları fabrika ile fındık yağı üretimine başladıklarını hatırlattı. Altaş, ürettikleri fındık yağı markasının Türkiye distribütörlüğünü FİSKOBİRLİK'in üstlendiğini belirterek "Markamız çok büyük bir ivme kazandı, ancak öyle bir sezon geçiriyoruz ki ham maddenin en az olduğu yıldayız. 2020 yılında fındık rekoltesinde yaşanan düşüşler fındık yağı fiyatlarına da yansıdı. Ham madde eksikliğinden dolayı piyasaya yeterli miktarda yağ arz edemiyoruz. Fındık yağı, arz fazlası olduğu dönemlerde devletin fındığı alıp yağlık olarak ayırdığı dönemlerde sağlam fındıklardan yapılır. Diğer dönemlerde ise yağlık fındık dediğimiz ikinci kalite fındıktan yapılır. Bu seneye has hem fındık rekoltesi düşük oldu hem de randımanı yüksek oldu. Dolayısıyla ikinci kalite dediğimiz yağlık fındık bulamadık. Bu durum da fındık yağı fiyatlarını yükseltti. Fındık yağının litresi neredeyse 40-50 lira civarına yükseldi. Oysa ki ayçiçek yağından ucuz fındık yağı sattığımız dönemde oldu. Ama şimdi zeytin yağının iki katı bir fiyatta olan fındık yağı fiyatlarıyla karşı karşıyayız. Tamamen ham maddenin eksikliğine bağlı. Bu sebeple fiyatlar arttı ve istediğimiz miktarda piyasaya sunamıyoruz. Ne iç piyasanın ne de dış piyasa taleplerine cevap veremiyoruz. Fındık yağını yurt dışında Amerika ve Avrupa ülkelerinin yanı sıra Çin, İran, Irak ve yakın coğrafyada dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor” dedi.

"Sağlık açısından fındık yağı tercih ediliyor" Sağlık açısından fındık yağının daha çok tercih edildiğini de ileri süren Altaş, “Yağlık meyvelerden üretilen yağlar arasında olan fındık yağının diğer yağlardan ayrı bir yeri vardır. Fındık yağı sağlık açısından en çok tercih edilen yağlardan biridir. Hatta zeytin yağını bir kenara bıraktığımızda en iyisi fındık yağıdır. Fındık yağı kalp dostu ve yüksek E vitamini içeriyor. Dünyanın da Türkiye’nin de sağlık açısından tercih ettiği fındık yağı doktorların da tavsiye ettiği bir üründür” şeklinde konuştu.

"Yağ için alternatif hammaddeler üretilmeli" Türkiye’nin yağ üretimiyle ilgili de bilgi veren Altaş, “Türkiye’de yağ üretimi için yıllık 3 milyon ton yağlık tohuma ihtiyacı var. Ancak Türkiye’de bu miktarın yarısı olan 1 milyon 500 bin ton yağlık tohum üretilirken, 1 milyon 500 bin tonu da ithal ediliyor. Bu ithalatında büyük bir kısmı Rusya’dan yapılıyor. Özellikle bu yıl hem hammadde eksikliği hem de talepten dolayı anormal fiyat artışları yaşandı. Tarihinde ilk defa yüzde 60’lara varan zamların yaşandığı bir yıl geçiriyoruz. Hiçbir zaman bu kadar fiyat artışı yaşanmamıştı. Bu yıla özgü ayçiçek yağı fiyatlarındaki vergi sıfırlandı. Verginin sıfırlanmasına rağmen halen fiyatlarda yükselme yaşanıyor. Ülkemizde sadece ayçiçek üzerine politikalar geliştiriliyor. Alternatif ürünlerin geliştirilmesi gerekiyor. Bunların başında aspiri destekliyoruz” açıklamasında bulundu. (RÖ-AB-Y)



loading...