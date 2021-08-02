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Fındık üreticisi hasat öncesi fiyat açıklanmasını bekliyor
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Fındık üreticisi hasat öncesi fiyat açıklanmasını bekliyor

Fındık üreticisi hasat öncesi fiyat açıklanmasını bekliyor

-FINDIK BAHÇESİ DETAY

Asad Gesi 

--ZİRAAT ODASI BAŞKANI FINDIK BAHÇESİNİ İNCELEMESİ DETAY
--FINDIK DETAY
--GÖRELE ZİRAAT ODASI BAŞKANI ÖZCAN ÖNER RÖP
--GENEL DETAY

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun’da sahil kesimlerinde 7 Ağustos olarak belirlenen fındık hasat tarihi öncesi bazı üreticiler bahçeye girerek hasada başlarken, Görele Ziraat Odası Başkanı Özcan Öner, hasada başlayan üreticilerin fındıkta alım fiyatlarının açıklanmasını beklediğini söyledi.

Görele Ziraat Odası Başkanı Özcan Öner, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda hasat öncesi üreticilerin fındık fiyatının açıklanmasını beklediğini belirterek, “Bazı üreticiler hasada başlamış olsa da açıklanan 7 Ağustos tarihi için fındık üreticisi artık gün saymaktadır. Bu tarihten sonra Giresun ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde üreticiler hasat için bahçeye girecek. Üretici beline sepetini takmadan fındık taban fiyatının açıklanması gerekir. Son iki yıldır olduğu gibi bu yılda müdahale alımı yapılacak mı, yapılacaksa taban fiyat ne açıklanacaktır üretici bilmek istiyor. Üretici belirsizlikle hasada başlamak istemiyor. Çünkü hasat sonrasında acil ihtiyaçtan dolayı pazara fındık indirmek zorunda kalan üreticiler yok pahasına fındığını satmak istemiyor. Asıl ihtiyaç sahipleri fındığını sattıktan sonra da açıklanan fiyatların birçok üretici için mağduriyet olduğunu geçmiş yıllarda çok gördük. Tekrar o mağduriyetlerin yaşanmaması için biran önce müdahale kurumunun ve taban fiyatın açıklanması gerekir” dedi.
(BÖ-EK-Y)
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