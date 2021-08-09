Fındık sezonunda lastik ayakkabılara talep artıyor

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( ORDU -ÖZEL)- Bazı vatandaşlar fındık hasadında kullanmak için, bazı vatandaşlar ise gurbete gittikleri ülkelerde hatıra saklamak için lastik ayakkabı satın alıyor ORDU



- Ordu’da fındık hasadının başlaması ile birlikte üreticiler bahçelere girerken, gerek fındık bahçelerinde kullanmak için gerekse sezonda yurt dışından gelen gurbetçiler lastik ayakkabıya rağbet gösteriyor. Geçmiş yıllarda gündelik ayakkabı olarak kullanılan ve bölgede çeşitli isimleri bulunan lastik ayakkabılar, günümüzde ise talep görmüyor. Son yıllarda fındık hasat sezonunda yeniden talep görmeye başlayan lastik ayakkabılar, artık günümüzde yurt dışından gelen gurbetçiler tarafından da talep görüyor. Geçmişte, tek renk olarak üretilen ancak günümüzde desenli modelleri de üretilen ve özellikle küçük yaştaki çocukların daha çok beğenisini toplayan lastik ayakkabılar, fındık hasat sezonunda Karadeniz Bölgesi’nde nüfus artışında oldukça fazla satılıyor. “Özlem ve o günü yaşamak için alıyorlar” Ordu’nun Fatsa ilçesinde ayakkabıcı olan Bünyamin Davu, bazı vatandaşların il dışına çıkarken bu ayakkabıların içerisine memleketlerinin topraklarını koyup o şekilde götürdüklerini söyledi.



Fındık hasat sezonuna yaklaşık 2 hafta kala lastik ayakkabı satışlarının arttığını belirten Davu, “Eğimli arazilerde kullanılması yüzde 100 şart. Ayakların ıslanmaması ve insanların kaymasını engelliyor. Fındık hasat sezonu öncesi başlıyor ve hasat sezonu sonrasında satışlar azalıyor. Yöresel insanlarımız onun kokusunu da özlüyorlar. Uzaktan gelenler hatıra, özlem ve günü yaşamak için alıyorlar. Bölgemizin vazgeçilmezidir” dedi.

“Fiyatı 20-25 TL” Kara lastik olarak da adlandırılan ayakkabıların ortalama 25 liradan satıldığını belirten Davu, “Önceden desenli modeller yoktu. 3 yıldır desenli modeller çıkıyor. plastik olduğundan çok fazla kullanmamak ve ayağı havalandırmak gerekiyor ama bunlar olmadan da fındık toplanmıyor” diye konuştu.

(AA-SK-Y)

