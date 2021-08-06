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Fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 yaralı
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 yaralı

Fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 yaralı

Olay yeri

Acil Servis Trafik Kazası 112 Acil Servis Ticari Araç Polis Ekipleri 

-Ambulansın gidişi
-Detaylar
-Fındık işçileri ile röp.
-Detay görüntüler

( ORDU ) ORDU

- Ordu’nun Altınordu ilçesinde fındık toplayan işçileri taşıyan minibüs ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık işçilerini taşıyan Arslan E. idaresindeki 61 FP 613 plakalı minibüs ile sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 52 ABR 721 plakalı ticari araç çarpıştı. Kazanın etkisiyle minibüste yolcu olarak bulunan fındık işçisi Nergis G. ile ticari aracın sürücüsü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralıları alarak, kentteki hastanelere götürdü. Yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. (SK-SLH-Y)
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