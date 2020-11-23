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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Fındık fiyatlarında 'manipülasyon' şüphesi

- Fındık fiyatlarında 'manipülasyon' şüphesi

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Asad Haziran Ayı Dolar Serbest Piyasa Manipülasyon 

-Başkan Servet Şahin röp.

( ORDU ) - Fındık fiyatlarında "manipülasyon" şüphesi- OTSO Başkanı Şahin: “Fındık fiyatlarındaki düşüş manipülasyon olabilir” ORDU

- Ordu’da serbest piyasada fındık 22,5 liradan işlem görürken, fiyatların gerilemesinin manipülasyon olabileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sezon öncesi açıklanan Giresun kalite kabuklu fındığın 22 buçuk, levant kalite kabuklu fındığın ise 22 lira olarak açıklanması serbest piyasayı hareketlendirdi. Serbest piyasada sezon içerisinde 25 lirayı bulan 50 randımanlı kabuklu fındık, üreticileri memnun etti. Ancak son günlerde 22-22 buçuk seviyelerinde seyreden fındık fiyatlarının, manipülasyondan kaynaklandığı belirtiliyor. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, ziraat odalarının sürekli olarak manipülasyon konusunda üreticilere uyarılarda bulunduğunu ifade ederek, “Kabuklu fındık bugün 35 TL’ye geliyor. 2020 yılının haziran ayında kabuklu fındığı 30 liraya sattık, şuanda ise dolardaki kur farkından dolayı yaklaşık 35 lira civarında bir fiyata satılıyor. Şu anda 23-22 liraya kadar fındık fiyatlarının düşürülmesi demek manipülasyonun eseri olabilir” dedi.
(SK-SLH-
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