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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Fındık bahçesini temizlerken 30 dönümlük alanı yaktı

Fındık bahçesini temizlerken 30 dönümlük alanı yaktı

Anız yangının sıçradığı ormanlık alan

Karya Ormanlı Anız Yangını Trol 

-Ormanlık alanın yanma anları
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Darıçayırı Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaya röp.

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde anız yangını rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yaklaşık 30 dönümlük alana yayılan yangında 4 dönüm küle döndü. Yangın, Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi Esentepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındıklık bahçesindeki anızları temizlemek için yakılan ateş rüzgarında etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 30 dönümlük alana yayılan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken vatandaşlarında ekiplere yardım ettiği görüldü.
Toplam 4 dönümün küle döndüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Fındıklık bahçesinden ormanlık alana yayılan yangını anlatan Darıçayır Mahalle muhtarı Mustafa Kaya, “Vatandaş ateş yakmış, temizlik yapmak için söndürmüş ama rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçramış başka bir şey yok. Ekipleri gelerek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü” dedi.
(OK-BCT-
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