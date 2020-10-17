Fındık bahçesinde yangın

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( SAMSUN ) -- 20 dönümlük alan zarar gördü SAMSUN



- Samsun'un Ayvacık ilçesinde fındık bahçesinde çıkan yangında fındık ağaçları zarar gördü. Saat 11.00 sıralarında Çamalan Mahallesi’nde başlayan yangın bir kısmı fındık bahçesi olan 20 dönümlük alanı etkisi altına aldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye araçları yanan alanın yola uzak olması nedeni ile zorlukla müdahale edebiliyor. Müdahalenin yola yakın alanlarda yapılabilmesi nedeniyle bölgedeki evler yanma tehlikesi ile karşı karşıya geldi. Vatandaşlar yangına kazma küreklerle müdahale etmeye çalışırken, arazinin engebeli olması nedeniyle itfaiye yangın mahalline ulaşmakta güçlük çekiyor. Vatandaşlar yangına yeteri kadar müdahale edemediklerini, yangının evlere ve ormanlık alana sıçramaması için helikopter talep ettiklerini söyledi.



Öte yandan yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. (SAM-SLH-



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