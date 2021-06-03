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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Fındığın başkentinde çay hasat etkinliği düzenlendi

Fındığın başkentinde çay hasat etkinliği düzenlendi

ÇAY TOPLANMASI

Tarım Çay Bahçesi Başkent Erimli Çay Üretimi 

-ÇAYIN TELEFERİKLE TAŞINMASI
-GTSO BAŞKANI AÇIKLAMA
-GENEL DETAY

( GİRESUN )- Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu:- “Giresun’un doğusunda ilçeler çay ve fındığa en elverişli toprağına sahiptir ve fındıkta olduğu gibi çayın da en kalitelisi üretiliyor”(Fotoğraflı)Fikret Bodur - Bekir Öztürk GİRESUN

- Fındığın başkenti Giresun’da çay toplama hasat etkinliği düzenlendi.
Türkiye’nin en kaliteli fındığının üretildiği Giresun’da düzenlenen çay hasat etkinliğine katılan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Giresun’un fındıkta olduğu gibi çayın da en kalitesini ürettiğini ileri sürdü.Giresun’da çay üretiminin en fazla yapıldığı Eynesil ilçesinde üreticilerle birlikte çay bahçesine girip çay toplayan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, yaptığı açıklamada, “Giresun’un doğusundaki toprak yapısı çay ve fındık tarımı için oldukça verimlidir. Hepimizin de bildiği gibi Giresun denince akla çay ve fındık gelir. Fındık ve çayın Giresun ekonomisine katkısı çok büyüktür. Giresun kalite çayı fındıkta olduğu gibi çok yüksek bir kaliteye sahip bir çaydır. Giresun fındığı bilindiği üzere dünyanın en kaliteli fındığıdır. Ülkemizde fındık ’Giresun’ kalite ve ’levant’ kalite fındık diye geçmektedir. Levant kalite fındık, Giresun fındığı haricindeki tüm fındıkları levant kaliteli fındıktır. ’Giresun Kalite’ fındık lezzetini nereden alıyor diye sorarsanız, toprağın mineral yapısından ve ilimizin ikliminden almaktadır. Çayımızda aynen fındığımız da olduğu gibi lezzetini ve tadını toprağından ve ikliminden almaktadır" dedi.
Giresun'da çay sektöründe 11 işletme ve paketleme tesisi bulunduğunu belirten Çakırmelikoğlu "Buralarda yaklaşık bin civarında istihdam sağlanmaktadır. Fındık üretimi ve ticareti yapanlar bu rakamın dışındadır. Bu işletmelerin ilimize yüksek oranda katkısı bulunmaktadır. Giresun’da yaklaşık 30 bin ton yaş çay üretimi yapılmaktadır ve bundan 7 bin ton kuru çay mahsulü elde edilmektedir. Bizim öncelikli amacımız çay ve fındığımızın markalaştırılması yönünde tüm desteğimizi kurumlarımıza aktarmaktır” diye konuştu.

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