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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Finans merkezinde işçilerin kaldığı konteynerler yandı

Finans merkezinde işçilerin kaldığı konteynerler yandı

Yanan konteyner

Polis Bild Gökyüzü Finans Merkezi Polis Ekipleri 

-Dumanlar
-İtfaiye polis ve ambulans
-Konteynerler detay

( İSTANBUL -1) İSTANBUL

- Ümraniye’de bulunan finans merkezindeki şantiyede, işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Alevlere teslim olan iki konteyner kullanılamaz hale gelirken olayda can kaydı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangın, Ümraniye’de bulunan finans merkezinde saat 09.45 sıralarında çıktı. Şantiyede bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere teslim olan konteynerleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın nedeniyle gökyüzüne yoğun dumanların yükseldiği görüldü.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan iki konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Yangının söndürülmesinin ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yürüttü.
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