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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Filyasyon ekipleri bu defa Covidli öğrencileri taşıdı

Filyasyon ekipleri bu defa Covidli öğrencileri taşıdı

Covid pozitif öğrencisini taşıyan filiyasyon ekip aracının okulun bahçesine girmesi

Sınav Merkezleri Okul Kapısı Sınav Eğitim Hayatı Öğrenciler 

- Covid pozitif öğrencisini taşıyan filiyasyon ekip aracının okulun önünde beklemesi
-Covid pozitif öğrencisini taşıyan filiyasyon ekip aracının covid pozitif öğrenciyi alarak okuldan ayrılması

( DÜZCE - ÖZEL)- Sınav Covid tanımadı DÜZCE

- Üniversiteli olabilmek için milyonlarca öğrenci sınavda ter döktü. Düzce’de Covidli öğrenciler ise sınavlarına Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı filiyasyon ekipleri tarafından götürüldü. Covid salgını öğrencilerin eğitim hayatını olumsuz etkilerken YKS sınavına ise engel olamadı. Düzce’de Korona Virüs hastası 5 öğrenci ise Düzce İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filiyasyon ekipleri tarafından sınav merkezlerine taşındı. İlçelerden 3 öğrenci Düzce şehir merkezindeki sınav merkezlerine ekipler tarafından ulaştırılırken merkezde ise 2 öğrenci filiyasyon ekiplerince sınava girecekleri okullara götürüldüler. Sınavların yapıldığı okulların bahçelerine girişe izin verilmezken Covidli hastaları taşıyan filiyasyon ekiplerine ait araçlar okul kapısına kadar girdi. Sınavın bitmesiyle birlikte de pozitif olan öğrenciler kapıda kendilerini bekleyen araçlara binerek evlerine doğru yola çıktı. (SA-ALI-
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