Film gibi tatbikat nefesleri kesti

-Tatbikattan detaylar

-Ekipler detay

-Drone görüntüleri

-Vali açıklama

-detaylar



( KOCAELİ -DRONE)- Deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı- Tatbikatta canla başla mücadele ettiler KOCAELİ



- Kocaeli'de AFAD, UMKE, 112, itfaiye, emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla yapılan deprem tatbikatı, aksiyon dolu anlara sahne oldu. Gerçeği aratmayan tatbikat, meraklı gözlerle izlendi.Kocaeli Valiliği koordinesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında deprem tatbikatı yapıldı. Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Kampüsü enkaz alanında yapılan tatbikata, AFAD ile AFAD gönüllüleri, 112, JAK, UMKE, AKUT, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri olmak üzere yaklaşık 250 kişi katıldı.

Aynı zamanda tatbikatı Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri de izledi.Canla başla mücadele edildiSenaryo gereği merkez üssü İstanbul Adalar'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk olarak polis ekipleri enkaz alanına gelerek, güvenlik önlemi aldı. Daha sonra hemen kurtarma ekiplerinin intikal ettiği bölgede depremzedeler enkaz altından kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından UMKE ekipleri bölgeye gelerek, deprem çadırları kurdu. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgeye intikal eden jandarma ekipleri ise kadavra köpekleriyle arama yaptı. Daha sonra yine senaryo gereği artçı depremler yaşanarak, konuk platformu sallandı. Tatbikata katılan ekiplerin canla başla mücadele etmesi ise nefesleri kesti. Gerçeği aratmayan tatbikat, meraklı gözlerle izlendi. Tatbikat, havadan drone ile de görüntülendi."Tatbikatlarla pekiştiriyoruz"Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli'nin afet riski en yüksek bölgelerden biri olduğunu söyledi.



1999 depremini de dikkate alarak, afet hazırlıklarının en iyi şekilde yapılması gerektiğini ifade eden Yavuz, "Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlıklarımız devam ediyor. Çeşitli tatbikatlarla bunları pekiştiriyoruz. İstanbul merkezli, Körfez merkezli meydana gelebilecek herhangi bir depremde, senaryoya uygun olarak çok sayıda çalışma grupları tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikata 220 personel, 41 araç, 2 arama köpeği dahil oldu. Tüm çalışma grubunun aktif olarak sahada bulunduğu tatbikatı hep beraber izledik. Özellikle bu yapılan çalışmalar aynı anda elektronik ortamda izleniyor, takip ediliyor ve de değerlendiriliyor. 12 Kasım 1999 depreminde görev almış mülki idare amiri olarak, bugün ülkemizin ulaştığı nokta hepimiz için mutluluk vericidir" dedi.

"Habersiz ihbarlar yapıyoruz"Vali Seddar Yavuz, personellerin görevlerini eksiksiz yapmasının da önemine değinerek, "Valisinden, an alt grupta çalışacak arkadaşımıza kadar görevlerimizi eksiksiz ve noksansız yapmamız çok önemlidir. Bu yüzden tatbikatları sürekli tekrarlayacağız. Bazen habersiz ihbarlar yaparak, bizzat çağrıyı kendim yapıyorum. Deniyoruz, ne kadar sürede müdahale gösterdiğimizi değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

