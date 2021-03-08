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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Film gibi operasyonla 50 kilo esrar ele geçirildi

Film gibi operasyonla 50 kilo esrar ele geçirildi

Polisin takibe başlaması

Polis Köpek Narkotik Memur 

-Polis memurunun amirden emir alması
-Amirin ikisini birlikte alın demesi
-Tırı durdurmaları
-İki kişiyi almaları
-Köpeğin arama yapması
-Dorseye tepki vermesi
-Dorseden 50 kilo esrar çıkması
-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

( ADANA ) -- Saniye saniye görüntülenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı ADANA

- Adana polisi takip ettiği tırda hassas burunlu köpekle yaptığı aramada 50 kilo esrar ele geçirdi. Operasyon anı saniye saniye görüntülendi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente gelen bir tırda esrar olduğu bilgisine ulaştı. Polis tırı takip etmeye başladı.
Yapılan takipte narkotik amiri polisleri an be an yönlendirdi. Takip sonucunda tır uygun bir yerde durdurularak hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Aramalarda 22 parça halinde tırın dorsesinde 50 kilo esrar ele geçirildi. Tırda bulunan U.Y. (38) ve S.A. (26) isimli iki zanlı da gözaltına alındı. Operasyon ise saniye saniye görüntülendi. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.
Sorgusu tamamlanan zanlılar sevk edildikleri adliyede tutuklandı. (FKE-
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