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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Film gibi operasyonda 6 kilo 750 gram eroin ele geçirildi

Film gibi operasyonda 6 kilo 750 gram eroin ele geçirildi

Polisin aracı takip etmesi

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Ticari Araç Emniyet Şeridi 

-Aracın sağa çekmesi
-Polisin sürücüyü alması
-Polisin köpekle arama başlatması
-Köpeğin eroinlere tepki vermesi
-Köpeğin tepki verdiği yerden eroinin bulunması
-Eroinlerin görüntüsü
-Zanlının adliyeye sevk edilmesi

( ADANA )- Adana polisi, takip sonucu durduğu hafif ticari araçta detektör köpeği “uzi” ile yaptığı aramada çamurluk kısmında 6 kilo 750 gram eroin ele geçirdi- Polisin operasyon anı saniye saniye görüntülendi ADANA

- Adana polisi, takip sonucu durduğu hafif ticari araçta detektör köpeği “uzi” ile yaptığı aramada çamurluk kısmında 6 kilo 750 gram eroin ele geçirdi.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine başlattığı takipte, uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen hafif ticari aracın, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir halinde olduğunu belirledi. Polis, şüpheli aracın peşine düşüp takibe başladı.
Araç, polisin ‘dur’ ihtarına bir süre uymadı. Zanlı, bir süre sonra yakalanacağını anlayınca aracı emniyet şeridine çekerek durdu. Polis ,duran araçtaki sürücü S.A.’yı (35) gözaltına aldıktan sonra araçta özel eğitimli narkotik detektör köpek ‘Uzi’ ile arama yaptı. Uzi’nin çamurluk kısmına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, motor kaputunun içerisine çamurluk kısmına özel bir göz yapıldığını tespit etti. Poşetle kapatılan bölmeyi inceleyen polis, çamurluğun içerisine zulalanmış halde 6 kilo 750 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlı sürücü emniyete getirildi.
Zanlı emniyette susma hakkını kullandı. Zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi.
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