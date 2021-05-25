Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
- Filistinlilerden İsrail'in saldırılarına grafitili tepki

- Filistinlilerden İsrail'in saldırılarına grafitili tepki

çizimlerden detay

( GAZZE ) GAZZE

İsrail Saldırı 


- Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinliler, İsrail'in saldırılarında oluşan enkazın üzerine grafiti yaparak, sivilleri hedef alan İsrail'e tepki gösterdi. Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinliler, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenleri anmak ve İsrail’in sivillere hedef alan saldırılarına tepki göstermek amacıyla bina enkazı üzerine grafiti yaptı. Grafitiler, gönüllü Filistinliler ve grafiti sanatçıları tarafından yapıldı. Çizimlere katılan Gazze Ravasi Kültür Merkezi Genel Müdürü Fayez Al-Hasani, ”Son İsrail saldırılarında kullanılmaz hale gelen el-Şuruk Kulesi'nin molozları üzerinde grafiti yaptık. Bu resimler Filistin halkının her türlü yolu ve sanatı kullanarak İsrail’in işgaline direnmeye devam ettiğini gösteriyor. Kalem ve kelime, kalp ve akıl ile işgale hayır demeye devam edeceğiz. İsrail uçakları Filistin halkının kararlılığını ve azmini azaltmayacak” ifadelerini kullandı. Gazze Şeridi’ne yönelik 11 gün süren İsrail saldırıları, 21 Mayıs’ta İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından sona ermişti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında 39’u kadın, 66’sı çocuk olmak üzere 254 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement