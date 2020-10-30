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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
- Filistinliler Mescid-i Aksa'da Fransa'yı protesto etti

- Filistinliler Mescid-i Aksa'da Fransa'yı protesto etti

olay yeri

Protesto İslam Cuma Namazı Karikatür Allah 

-olaydan detay

( KUDÜS ) KUDÜS

- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı ifadeleri ve Hz. Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem)’e hakaret içeren karikatürler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazın ardından Filistinliler tarafından protesto edildi. Binlerce Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Hazreti Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem)'i hedef alan karikatürleri ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı ifadelerini kınamak için gösteri düzenledi.
Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan Filistinliler, "Resulullah (Sallallahü aleyhi ve sellem) kırmızı çizgimizdir." yazılı dövizler açarak, Fransa ve Macron karşıtı sloganlar attı. Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un dünyadaki Müslümanlara yönelik düşmanlığını ilan ettiğini belirterek, yaşanan şiddet olaylarından Macron'un sorumlu olduğunu söyledi.

Cezayir'de bir milyon vatandaşa karşı işlenen suçlardan bahseden Sabri, Fransa'nın tarihinin Müslümanlara yönelik karası olduğunu belirtti.

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