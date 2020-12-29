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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Filistinli vatandaşın dükkanından sigara çalan İsrail askerine hapis cezası

- Filistinli vatandaşın dükkanından sigara çalan İsrail askerine hapis cezası

-Askerin dükkandan sigara çaldığı anlar

( GAZZE ) GAZZE

Güvenlik Kamerası Sigara Hapis Cezası İsrail Hırsız 


- Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bir Filistinli vatandaşın dükkanından sigara çalan İsrail askerine 28 gün hapis cezası verildi.
Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bulunan Cenin kentinde dün bazı kişilerin gözaltına alınması sırasında bir İsrail askeri Filistinli bir vatandaşın dükkanına girerek sigara çaldı. Askerin sigara çaldığı anların dükkanda bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilmesinin ardından yetkililer asker hakkında işlem başlattı. İsrail medyasında yer alan haberlerde, askerin hırsızlık suçundan dolayı 28 gün hapis cezasına çarptırıldığı ve birliğinden ihraç edildiği aktarıldı. İsrail ordu sözcüsü olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu ciddi bir olay ve ordu bu eylemden üzüntü duyuyor ve bu tür eylemlerle mücadele etmeye devam edecek" dedi.

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