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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Filistinli taraflar seçim sürecini garanti altına alan Şeref Yasası’nı imzaladı

- Filistinli taraflar seçim sürecini garanti altına alan Şeref Yasası’nı imzaladı

- Filistinli taraflardan görüntüler

( GAZZE ) GAZZE

Seçim Süreci Genel Seçimler Siyasi Partiler Vatana İhanet Uluslararası 


- Filistin’de genel seçimlere katılan taraflar, Mısır'ın başkenti Kahire'de seçim sürecinin başarısını ve seçimlerin herhangi bir engel olmaksızın yürütülmesini garanti eden Şeref Yasası’nı imzaladı. Filistin’de genel seçimlerine katılan taraflar, Mısır'ın başkenti Kahire'de seçim sürecinin başarısını ve seçimlerin herhangi bir engel olmaksızın yürütülmesini garanti eden Şeref Yasası’nı imzaladı. Yapılan ortak açıklamada, “Filistin genel seçimlerine katılan ulusal eylemin ve siyasi partilerin güçleri ve taraflarıyız ve seçim sürecini, ulusal birliğe ve kamu yararına hizmet eden, geliştiren ve vatandaşın anayasal seçme hakkını koruyan bir şekilde tüm aşamalarında şeffaflık ve bütünlük içinde yürütmeye ve rakip seçim listeleri arasındaki dürüst rekabetin hakimiyetinde olmaya istekliyiz" ifadeleri kullanıldı. Seçim sürecinin çeşitli aşamalarında bütünlük ve şeffaflık sağlayacak şekilde yürütülmesine ilişkin Filistin Merkez Seçim Kurulu'nun uyguladığı talimat ve kararlara tam olarak uyduklarını teyit eden taraflar, Merkezi Seçim Komisyonu veya yetkili seçim davaları mahkemesi tarafından yayınlanan nihai ve resmi yasama seçim sonuçlarına olan bağlılıklarını vurguladı. Taraflar, yerel, Arap ve uluslararası gözlemcilerin rolüne saygı göstermeyi kabul ettiklerini ifade ederek, gözlemcilerin gözetim rollerini yerine getirirken onlarla işbirliği yapma sözü verdi. Aynı zamanda adaylardan veya seçmenlerden herhangi birine karşı herhangi bir baskı, gözdağı, vatana ihanet, küfür, şiddet veya herhangi bir şantaj uygulamayacaklarını taahhüt eden taraflar, korona virüs (Covid-19) salgınıyla yüzleşme bağlamında Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan sağlık protokollerine uyacaklarına belirtti.
Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ocak ayında yaptığı açıklamada, 2021 genel seçimlerinin 22 Mayıs'ta, Devlet Başkanlığı seçimlerinin ise 31 Temmuz'da yapılacağını belirtmişti.
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