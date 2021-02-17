Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Filistinli işçilerin, Geçişlerin kapatılmasıyla iş yerlerine ulaşmak için verdiği zorlu mücadele

- Filistinli işçilerin, Geçişlerin kapatılmasıyla iş yerlerine ulaşmak için verdiği zorlu mücadele

yapılan yasa dışı geçişler

İngiltere Ekonomik Kriz İsrail Trol 

-dağlardan detay

( BATI ŞERİA ) BATI ŞERİA

- Korona virüs salgınında Filistin’in Batı Şeria kenti ile diğer şehirler ve İsrail kentleri arasındaki geçişlerin askıya alınmasıyla Batı Şeria’da yaşayan Filistinli işçiler, diğer kentlerdeki iş yerlerine gitmek için dağ yolunu kullanarak zorlu mücadele veriyor. Kısa sürede küresel bir salgın haline gelen korona virüs salgını etkisini sürdürüyor. Özellikle son dönemde birçok ülke İngiltere’de ortaya çıkan mutasyonlu korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında 2 ay önce Batı Şeria ile İsrail kontrolündeki şehirlerin arasında geçişler askıya alındı. Geçişlerin askıya alınmasıyla Filistinli işçilerin zorlu mücadelesi de başladı.
Her gün Batı Şeria’dan işgal altındaki Kudüs ile İsrail’in Hayfa, Tel Aviv, Nahariya, Tayibe şehirlerine çalışmak amacıyla giden binlerce Filistinli, dağ yolunu kullanıyor. Geçişlerin kapatılmasına kendi çabalarıyla çözüm bulmaya çalışan Filistinli işçiler, dağ yolunu kullanarak iş yerine gidiyor. Korona virüs salgınında yaşanan ekonomik krizle de mücadele eden Filistinliler, tehlikeli olmasına rağmen dağ yolunu tercih ediyor. Yerel kaynaklara göre, İsrail'de yaklaşık 130 bin Filistinli işçi çalışıyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı