Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Filistinli doktorlar saldırılar sırasında 385 ameliyat gerçekleştirdi

- Filistinli doktorlar saldırılar sırasında 385 ameliyat gerçekleştirdi

Gazze'deki hastanelerden detay

( GAZZE ) GAZZE

Hastane Sağlık Personeli İsrail Ameliyat Saldırı 


- Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi’ni vururken, Filistin sağlık personelinin toplam 385 ameliyat gerçekleştirdiğini bildirdi. Gazze Şeridi’ne yönelik 11 gün süren İsrail saldırıları, 21 Mayıs’ta İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından sona ermişti. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın son verilere göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında 39’u kadın 66’sı çocuk olmak üzere saldırılarda toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 254’e, yaralı sayısı bin 948’e yükselmişti. İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’ne yönelik saldırı sırasında Filistin sağlık personeli yaralılara müdahale etmeyi sürdürdü. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılar sürerken çalışmalarına ara vermeyen sağlık personelinin 385 ameliyat gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlık, saldırılar sırasında Gazze kentinin batısında bulunan Şifa Hastanesi’ne her gün onlarca ambulans ve hasta taşıyan araçların geldiğini ve bu süreçte 130 ameliyatın Şifa hastanesinde gerçekleştirildiğini, diğer ameliyatların ise çeşitli hastanelerde gerçekleştirildiği aktarıldı. Bakanlık, Gazze Şeridi’ndeki Filistinli doktorların saldırılara maruz kalan hastanelerde kritik koşullarda aralıksız çeşitli ameliyatları sürdürdüğünü vurguladı.
İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Defalarca ameliyat oldu ama...Defalarca ameliyat oldu ama...
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement