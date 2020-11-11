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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Filistinli Başmüzakereci Ureykat, son yolculuğuna uğurlandı

- Filistinli Başmüzakereci Ureykat, son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeden detay

Muhabir Müzakere Parlamento Akciğer Nakli Bağışıklık Sistemi 

-İHA muhabiri tarafından çekilen görüntü

( ERİHA ) ERİHA

- Korona virüsten hayatını kaybeden Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, yüzlerce Filistinlinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat dün korona virüs nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybetmişti. Ureykat için cenaze töreni Batı Şeria’daki Eriha kentinde düzenlendi.
Törene, Ureykat’ın ailesiyle beraber Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün yetkilileri ve yüzlerce Filistinli katıldı.
Cenaze namazının kılınmasının ardından Ureykat’ın naaşı, Eriha’daki mezarlığa defnedildi. Saib Ureykat, 8 Ekim'de korona virüs ile enfekte olmuştu. Kudüs’teki Hadassah Hastanesinde tedavisine başlanan Ureykat, korona virüs ile mücadele ederken 2017 yılında geçirdiği akciğer nakli nedeniyle bağışıklık sisteminde sorunlar yaşamıştı. Öte yandan Saib Ureykat 1955 yılında Kudüs yakınlarında bulunan Abu Dis şehrinde doğdu. 1992 ve 1993 yıllarından İsrail ile yapılan görüşmelerde önemli bir rol oynadı. Filistinli Başmüzakereci olarak bilinen Ureykat, 1996 yılında ilk kez Filistin parlamento seçiminde katıldı ve Yasama Konseyi'ne üye oldu.
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