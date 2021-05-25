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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Dışişleri Bakanı Es-Safedi’yi kabul etti

- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Dışişleri Bakanı Es-Safedi’yi kabul etti

Görüşmeden detay

Uluslararası Allah İsrail Hükümet Saldırı 

-Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Ürdün Dışişleri Bakanı Es-Safedi!nin görüşmesi

( RAMALLAH ) RAMALLAH

- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Batı Şeria'daki Ramallah kentini ziyaret eden Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi'yi kabul etti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin’i ziyaret eden Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi'yi Ramallah kentindeki başkanlık ofisinde kabul etti. Görüşmede, Eymen Es-Safedi‘nin başkanlık ettiği Ürdünlü üst düzey heyete Filistin’deki son gelişmeler ve İsrail saldırılarını durdurmak için ABD, Birleşmiş Milletler ve uluslararası tarafların yaptığı temaslar hakkında bilgi verildi.
Mahmud Abbas, Filistin halkına desteği için Filistin hükümeti ve halkı adına Ürdün Kralı II. Abdullah’a teşekkürlerini sundu. Es-Safedi ise, Gazze Şeridi'ni yeniden inşa etme çabalarını arttırmayı ve İsrail işgal güçleri ile yerleşimcilerin Batı Şeria, Kudüs ve Mescid-i Aksa’da Filistinlilere yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini vurguladı. Es-Safedi, Ürdün’ün, İsrail'in Filistin halkına ve kutsal mekanlara yönelik şiddetin durdurulmasına yönelik çabaları sürdürmeye hazır olduklarını dile getirdi.
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