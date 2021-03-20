Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Filistin Devlet Başkanı Abbas Covid-19 aşısı oldu

- Filistin Devlet Başkanı Abbas Covid-19 aşısı oldu

Abbas aşı olurken

( RAMALLAH ) RAMALLAH

Böbrek Yetmezliği 


- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a Covid-19 aşısının ilk dozu yapıldı. Yeni tip korona virüs salgınına karşı dünya genelinde aşılama kampanyaları devam ederken, Filistin’de aşılama başladı.
Geçtiğimiz 17 Mart’ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öncülüğünde yürütülen Covid-19 Aşılarına Küresel Erişim Programı'ndan (COVAX) ilk aşı teslimatını alan Filistin’de Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a Covid-19 aşısının ilk dozunu uygulandı. Abbas, Filistin halkını bu zor dönemden geçmek için kamu güvenliği protokollerine ve Filistin Sağlık Bakanlığı'nın aşılama talimatlarına uymaya devam etmeye çağırdı. Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün erken saatlerde aşı kampanyasının başlatıldığını belirterek, sağlık personelleri, kanser ve böbrek yetmezliği hastaları ile 75 yaş üstü yaşlılara öncelik verileceğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, COVAX sevkiyatının parçası olarak 24bin AstraZeneca aşısına ek olarak 38 bin doz Pfizer/BioNTech aşısının tedarik edildiği belirtildi. (BÇ-ÖZ-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement