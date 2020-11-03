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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
- Filistin’de virüsten etkilenenlere para yardımı yapılacak

- Filistin’de virüsten etkilenenlere para yardımı yapılacak

Filistin'den detay

( KUDÜS ) KUDÜS

Toplantı Dolar Kabine Toplantısı Trol 


- Filistinli yetkililer yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınından etkilenen çalışanlara para desteği edeceğini durdu. Filistin’de korona virüsünden etkilenenlere para yardımı yapmayı planlıyor. Filistin haftalık kabine toplantısının ardından, 68 çalışana 200 dolar yardım desteği edeceğini açıkladı.
Filistin Başbakanı Mohammed Ishtaye “ Filistin’deki salgın durumu kontrol altında olmasına rağmen hala yeni vak'a kaydetmeye devam ediyoruz. Bu kış herkes için sert ve acı verici olacak" ifadelerini kullandı. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın rakamlarına göre, korona virüsünden 4 ölü ve 749 yeni vak'a tespit edilmesiyle ülkede toplam vak'a sayısı 66 bin 551’e yükseldi. Korona virüsünde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 565 oldu.
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