Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Filistin'de öğretmenlerin Covid-19 aşılanması başladı

- Filistin'de öğretmenlerin Covid-19 aşılanması başladı

Aşılamalardan detay

( EL HALİL ) EL HALİL

Öğretmenler Öğretmen Kullar Öğrenciler 


- Filistin’de korona virüs tedbirleri kapsamında öğretmenlerin Covid-19 salgınına karşı aşılanması başladı.
Filistin’de yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında salgına karşı toplu aşılama kampanyası 21 Mart’tan bu yana yapılıyor. Toplu aşılamalarda yaşlı ve kronik hasta olanlara öncelik verilirken bugün öğretmenlerin aşılanması başladı.
Filistin Sağlık Bakanı Mai Al-Kaileh’in yaptığı açıklamada, “Filistin’de Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği yaparak öğretim personelinin aşılanmasına yönelik kampanyaya başladık. Bugün, 50 yaşın üzerindeki öğretim personelinin aşılanmasına ayrıldı. Yarın da 40-50 yaş arası, Çarşamba 30-40 yaş arası olan öğretim personeli aşılanacak” ifadelerini kullandı. El Halil Sağlık Bakanlığı Müdürü Dr. Afif Al-Atawneh ise, “Önümüzdeki hafta okulları yeniden açmaya hazırlanıyoruz. Bu nedenle önümüzdeki günlerde öğretmenlerin yaklaşık yüzde 90'ını aşılayacağız. Eğitim personelinin sağlığı önemlidir. Öğretmenlerin aşılanması hem öğrencileri hem aileleri virüsten korumayı sağlayacak” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement