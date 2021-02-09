Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Filistin'de intihar girişimi kötü sonlandı: 4 yaralı

- Filistin'de intihar girişimi kötü sonlandı: 4 yaralı

-Gencin intihar girişimi

Hastane Güvenlik Güçleri İntihar Girişimi Hükümet Sivil Savunma 

--Ekiplerin müdahalesi

( BATI ŞERİA ) BATI ŞERİA

- Filistin'in Batı Şeria bölgesinde hükümet binası önünde intihar girişiminde bulunan gence sivil savunma ekiplerinin müdahale etmesi gencin elindeki benzin alev aldı. Olayda 4 kişi yaralandı. Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Cenin kentinde bir genç, hükümet binası önünde intihar girişiminde bulundu. Elinde benzin bidonu ile intihar girişiminde bulunan genç, olay yerine gelen sivil savunma ekipleri ve güvenlik güçleri ikna etmeye çalıştı. İkna çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine ekiplerin gence müdahalesi ile gencin elindeki benzin bidonu alev aldı. Olayda intihar girişiminde bulunan genç ile 3 sivil savunma görevlisi yaralandı. Filistin Sivil Savunma Sözcüsü Nael Al-Azza yaptığı açıklamada, gence müdahale eden 3 sivil savunma görevlisinin yaralandığını ifade etti.
Olayda yaralananların ise hastaneye kaldırıldığını kaydeden Al-Azza, yaralıların durumlarının orta ve ağır olduğunu aktardı. Olay hakkında başlatılan soruşturmada gencin intihar girişimine kalkışma sebebi açıklanmazken, gencin sağlık durumu hakkında bir bilgi verilmedi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı