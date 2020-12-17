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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Filistin'de akaryakıt istasyonunda korkutan yangın

- Filistin'de akaryakıt istasyonunda korkutan yangın

- Yangın çıkan akaryakıt istasyonundan görüntüler

( EL HALİL ) EL HALİL

Karya Kamera Akaryakıt İstasyonu Trol Sivil Savunma 


- Filistin'de bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın kısa sürede çevredeki araçlara sıçradı. Filistin'in El Halil kentinin batısındaki Tarqumiya kasabasında bulunan bir akaryakıt istasyonunda dün yangın çıktı. Alevler kısa sürede bölgedeki araçlara sıçrarken büyük panik yaşandı. Yangın sırasında 1 kamyon ve 3 otomobil alev alırken, istasyon çalışanları ve sivil savunma ekiplerinin yardımıyla yangın büyümeden kontrol altına alındı. Korkutan yangının çıkış anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
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