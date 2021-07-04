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- Filipinler’deki askeri uçak kazasında ölü sayısı 29’a yükseldi
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4 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
- Filipinler’deki askeri uçak kazasında ölü sayısı 29’a yükseldi

- Filipinler’deki askeri uçak kazasında ölü sayısı 29’a yükseldi

Uçağın düştüğü noktadan görüntü

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-Detay

(MANILA) MANILA

- Filipinler’in Sulu eyaletinde askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 29’a yükseldiği belirtildi. Filipinler’in güneyindeki Sulu eyaletinde Hava Kuvvetlerine ait 92 kişiyi taşıyan C-130 Hercules tipi askeri uçağın iniş sırasında düştüğü bildirildi.
Filipinler Ordu Komutanı William Gonzales yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarında 29 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Arama çalışmaları sırasında 50 kişinin de kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
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