- Filipinler'de günlük Covid-19 vaka sayısında rekor - Son 24 saatte 10 bin 16 yeni vaka



- Filipinler'de 10 bin 16 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesi ile salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından en fazla etkilenen Asya ülkelerinden biri olan Filipinler'de günlük vaka sayısının yeni bir rekor kırdığı bildirildi.

Filipinler Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 16 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 731 bin 894’e ulaştığı belirtildi. Salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilen ülkede, 16 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Covid-19 kaynaklı can kaybı da 13 bin 186 oldu. Hükümet, ülke genelinde hareketliliği sınırlandırmak amacıyla 18.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı.

Söz konusu kısıtlama kapsamında, yalnızca yetkili kişilerin ikametleri dışında bulunmasına, kargo araçlarına ve toplu taşımaya izin veriliyor. Hükümetin dün uygulamaya başladığı sert kapanma önlemleri 4 Nisan'da sona erecek. Hükümet, kapanma kısıtlamalarının uzatılması ya da kaldırılması yönündeki kararı ise önümüzdeki pazar günü verecek.



loading...