Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Filipinler'de günlük Covid-19 vaka sayısında rekor - Son 24 saatte 10 bin 16 yeni vaka

- Filipinler'de günlük Covid-19 vaka sayısında rekor - Son 24 saatte 10 bin 16 yeni vaka

Manila sokaklarından çeşitli görüntüler

(MANILA) - Filipinler'de günlük Covid-19 vaka sayısında rekor- Son 24 saatte 10 bin 16 yeni vaka MANILA

Argo Rekor Toplu Taşıma Sokağa Çıkma Yasağı Pazar Günü 


- Filipinler'de 10 bin 16 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesi ile salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından en fazla etkilenen Asya ülkelerinden biri olan Filipinler'de günlük vaka sayısının yeni bir rekor kırdığı bildirildi.
Filipinler Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 16 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 731 bin 894’e ulaştığı belirtildi. Salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilen ülkede, 16 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Covid-19 kaynaklı can kaybı da 13 bin 186 oldu. Hükümet, ülke genelinde hareketliliği sınırlandırmak amacıyla 18.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı.
Söz konusu kısıtlama kapsamında, yalnızca yetkili kişilerin ikametleri dışında bulunmasına, kargo araçlarına ve toplu taşımaya izin veriliyor. Hükümetin dün uygulamaya başladığı sert kapanma önlemleri 4 Nisan'da sona erecek. Hükümet, kapanma kısıtlamalarının uzatılması ya da kaldırılması yönündeki kararı ise önümüzdeki pazar günü verecek.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Toplu Taşımada DevrimToplu Taşımada Devrim
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement