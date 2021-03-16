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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Filipinler'de günlük Covid-19 vaka sayısında rekor

- Filipinler'de günlük Covid-19 vaka sayısında rekor

Başkent Manila'dan görüntüler

(MANILA) MANILA

Rekor Bild Hükümet 


- Filipinler'de 5 bin 404 yeni Covid-19 vakasının tespit edilmesiyle son 6 aydaki en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından en fazla etkilenen Asya ülkelerinden biri olan Filipinler'de günlük vaka sayısının yeni bir rekor kırdığı bildirildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Pazartesi günü 5 bin 404 yeni enfeksiyonun tespit edildiği belirtilirken, 26 Ağustos'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısının kayıtlara geçtiği ifade edildi. Ülkede aktif vaka sayısını 53 bin 479'a çıkaran son gelişme, salgın başından bu yana Covid-19'dan enfekte olan toplam vaka sayısını da 626 bin 893'e yükseltti. Şu ana kadar 560 bin 577 kişinin iyileştiğini açıklayan hükümet, 8 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının da 12 bin 837'ye ulaştığını doğruladı. Filipinler'de şimdiye dek doğrulanan en yüksek günlük vaka sayısı 10 Ağustos'ta kayda geçmiş, 6 bin 958 kişiye Covid-19 bulaştığı açıklanmıştı. Söz konusu rekoru, 4 Ağustos'ta doğrulanan 6 bin 352 enfeksiyon ve 14 Ağustos'ta doğrulanan 6 bin 216 enfeksiyon izlemişti. 26 Ağustos'ta ise 5 bin 277 vaka bildirilmişti.
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