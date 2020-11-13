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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Fıkra gibi olay...Telefon telleri direği taşıyor

Fıkra gibi olay...Telefon telleri direği taşıyor

Telefon tellerinin taşıdığı direk

Sosyal Medya 

-Vatandaşların direkle ilgili konuşmaları
-vatandaşların telefon çekmesi

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Emet ilçesinde yerinden kopan direk, tellerde asılı kaldı. Fıkra gibi olayı gören gören vatandaşlar fotoğraf çekmek için adeta sıraya girdi.Emet ilçesi Eğrigöz köyü girişinde telefon tellerinde asılı olan direk vatandaşların ilgisini çekti. İlçe merkezinden asılı olan direğin olduğu bölgeye fotoğraf çekmek için giden vatandaşlar, "Biz böyle bir şey hayatımız boyunca görmedik. Burada bir şeyler ters gidiyor, normalde direğin telleri taşıması gerekirken burada teller direği taşıyor. Yerden 5 metre yükseklikte ilginç bir görüntü oluşmuş, biz de burada fotoğraf çekip bu ters durumu sosyal medyadan yayınladık. Tüm bunları yaparken kendimizi gülmekten alıkoyamadık" dedi.
Asılı kalan direğin daha ne kadar bu şekilde kalacağı merak konusu oldu.
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