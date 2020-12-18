Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
- Fiji’yi Yasa Fırtınası vurdu: 2 ölü

- Fiji’yi Yasa Fırtınası vurdu: 2 ölü

Olay yerinden görüntü

( SUVA ) SUVA

Bild Doğal Afet Gesi Sokağa Çıkma Yasağı Gori 


- Ada ülkesi Fiji’de dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan Yasa Fırtınasında 2 kişi hayatını kaybetti. Okyanusya’da bir ada ülkesi olan Fiji’yi Yasa Fırtınası vurdu. Ülkenin Vanua Levu adasının Bua eyaletinde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle ülkede hayat durdu. Şiddetli yağışın etkili olduğu Fiji’de fırtına nedeniyle yüzlerce ev yıkıldı. Beşinci kategoride olduğu açıklanan fırtınada 2 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor. En fazla hasar ülkenin sahil kesiminde görülürken, Fiji’de Yasa Fırtınası öncesi doğal afet ilan edilmişti. Yaklaşık 1 milyon nüfusu olan ülkede, halka sığınaklar bulmaları bildirilmişti. Gece saatlerinde de sokağa çıkma yasağı getirilen ülkede, heyelan nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Vanua Levu adasının merkezinde bulunan Rakiraki bölgesinde tüm yollar sel suları ile kaplandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Çöl fırtınası bir şehri tuttuÇöl fırtınası bir şehri tuttu
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement