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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Fiji’de doğal afet ilan edildi

- Fiji’de doğal afet ilan edildi

Şiddetli rüzgarların etkili olması

Lyon Doğal Afet Gori 

-Detay

( SUVA ) SUVA

- Ada ülkesi Fiji’de Yasa fırtınası öncesi doğal afet ilan edildi. Okyanusya’da bir ada ülkesi olan Fiji’yi Yasa fırtınasının vurması bekleniyor. Fırtına öncesi ülke genelinde doğal afet ilan edildi. On binlerce kişi fırtınaya hazırlık yaparken, yetkililer Fiji halkından sığınak bulmalarını istedi. Beşinci kategoride ülkeyi vurması beklenen Yasa fırtınasının saatteki hızının ise 250 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Başbakan Frank Bainimarama, son derece güçlü fırtınanın tüm ülkeyi etkisi altına alacağını ifade ederken, yaklaşık 1 milyon nüfusun doğal afet öncesi sığınak bulmalarını istedi. Bainimarama, nüfusun yüzde 95’inin fırtınanın vuracağı bölgelerde yaşadığına dikkat çekerken, doğal afet kararının 30 gün geçerli olacağını dile getirdi. İsmini açıklamayan bir otel çalışanı ise “Elektrik kesildi, rüzgarlar oldukça kuvvetli ama şu an için iyiyiz" dedi.

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