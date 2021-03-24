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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Fidanlıkta depo olarak kullanılan yapı alev alev yandı

Fidanlıkta depo olarak kullanılan yapı alev alev yandı

Deponun alev alev yanması

Polis Karya Gökyüzü Yangına Müdahale Trol 

-Yükselen dumanlar
-Bölgeden detaylar
-İtfaiye erlerinin yangını söndürme çalışmaları
-Detaylar

( SAKARYA )- Yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde söndürüldü SAKARYA

- Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan bir fidanlıkta depo olarak kullanılan yapı alev alev yandı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın, itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın, Arifiye ilçesi Adapazarı - Sapanca yolu üzerinde bulunan bir fidanlığın deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fidanlığın deposunda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede depoyu sardı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına müdahale eden itfaiye erlerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. (OK-BCT-
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