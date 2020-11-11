Fidanlar toprakla buluştu

-fidan dikim sahası detay

-fidan dikimi detay

-muğla orman bölge müdürü yasin yaprak konuşma

-muğla valisi orhan tavlı konuşma



( MUĞLA ) -- Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 Kasım saat 11.11’de başlatılan ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ kapsamında bu yıl da Muğla genelinde 10 bin 650 fidan toprak ile buluştu. MUĞLA



- Geçen yıl 11 Kasım saat 11.11’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve himayesinde başlatılan ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ kapsamında bu yıl Türkiye genelinde aynı saatte eş zamanlı ağaç dikimi törenleri düzenlendi.

Yüzde 68’i ormanlar ile kaplı Muğla’da Vali Orhan Tavlı’nın katılımı ile Menteşe Düzeyn mevkiinde gerçekleştirilen ağaç dikme töreninde fidanlar toprak ile buluştu. Covid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda davetlinin katıldığı törende kurumlara ait hazırlanan fidanlar ayrı ayrı toprakla buluştu. Muğla’nın 13 ilçesinde toplam 10 bin 650 fidan dikimi yapılırken, tören alanında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü fidanlıklarında üretilen fidanlar da katılımcılara dağıtıldı. 17 yılda 41 milyon fidan dikildi Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde başlatılan ‘11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ kapsamında geçen yıl ülke genelinde 13 milyon fidanın toprak ile buluşturulduğunu söyledi.



Yaprak, “Ülkemizde ağaç sevgisini geliştirmek, toplumun tüm kesimlerinde çevreye olan duyarlılığa katkı sağlamak, geleceğe ve dünyaya nefes olmak amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve himayelerinde 11 Kasım Dünya ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmiştir. Bu yıl da en şiar ve aynı şevk ile Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesinde ülkemize ve dünyaya nefes olmak amacıyla burada toplandık. Muğla genelindeki 13 ilçemizde Bin 350 vatandaşımızın katılımı ile 10 bin 650 adet fidanı bugün toprak ile buluşturmuş olacağız. Muğla ilimizin yüzde 68’i ormanlarla kaplıdır. Orman varlığımızın zenginliğinin yanında, son 17 yılda 98 bin 895 hektar alanda 41 milyon adet fidan toprakla buluşturuldu” dedi.

“Ormanları korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi” Vali Orhan Tavlı, “Bugün tüm Türkiye’de eş zamanlı gerçekleştirilecek olan fidan dikme etkinliğinde biz de Muğla olarak 13 ilçemizde 10 bin 650 adet fidanı toprak ile buluşturacağız. İnsan yaşamı için vazgeçilmez canlı hayatı için büyük öneme haiz ormanlarımız bizim en değerli doğal kaynaklarımızdır. Gelecek nesillere doğal miras olarak bırakacağımız, doğamıza ve ekonomiye büyük katkıları olan ormanlarımızı korumak, geliştirmek, ağaç dikerek yeni orman alanları oluşturmak ve gelecek nesillere erken yaşlarda ağaç ve orman sevgisini aşılamak hepimizin sorumluluğudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın 11 Kasım gününü ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ ilan etmesi ile birlikte bu anlamlı gün kapsamında her yıl dikilecek fidanlar orman sahamızın ve ağaç servetimizin daha da artmasına önemli katkılar sağlayacak, yeşilin her tonu ile toprağa hayat, canlılara nefes olacak ve geleceğe en büyük miras olarak kalacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından Menteşe’nin Düzeyn mevki orman deposu karşısındaki alanda ağaç dikme töreni gerçekleştirildi.

(BT-Y)



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