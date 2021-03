Fi Prodüksiyon'dan özel çocuklara özel etkinlik

-Ailelerden detaylar

- Gaziantep’te Fi Prodüksiyon tarafından down sendromlu çocuklar için düzenlenen özel etkinliklikte çocuklar ve aileler doyasıya eğlendi.Gaziantep’te Fi Prodüksiyon tarafından down sendromlu çocuklar için özel bir etkinlik düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi. Çocuklar için işletmesinde organizasyon düzenleyen İşletme sahibi İbrahim Akköz, down sendromlu çocukların kendileri için özel çocuk olduğunu ve onları çok sevdiklerini belirtti.

Etkinlikte balon ve müzik eşliğinde eğlenen çocuklar, pasta da üfleyerek güzel anlar yaşadı. Down sendromlu çocukların kendileri için özel çocuk olduğunu belirten Fi Prodüksiyon sahibi İbrahim Akköz, “Down Sendromlu çocuk arkadaşlarımızı çok seviyoruz. Onlar çok saf ve temiz insanlar. Onların yeri bambaşka, onlar rengarenk insanlar. Onlar bizler için çok özel çocuklar. Bu etkinlikte, ofisimizi süsledik, balon ve organizasyon yaptık ve pasta kestik. Çocuklar çok mutlu oldular, eğleniyorlar, oynuyoruz birlikte” dedi.

Etkinlikte çok eğlendiğini ve mutlu olduğunu belirten Emine Baskın, “Buradaki insanlar benim için çok özel. Burada çok eğlendik, pasta ve meyve suyu yedik, çok güzeldi. İbrahim abi benim için çok özel onu çok seviyorum. Ona çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Yapılan organizasyona çocuklarıyla birlikte davet edildikleri için gururlandıklarını söyleyen Sayime Beşe, “Bugün İbrahim Bey ve İlknur Hanım çok güzel bir organizasyon hazırlamışlar onlara çok teşekkür ederim. Çocuklarımızı ve bizleri sayıp buraya çağırdıkları için çok gururlandık çok teşekkür ederiz. Pasta kestiler, balonlar hazırlamışlar, müzikle birlikte eğlendiler. Çocuklar çok mutlu oldular” diye konuştu.

Etkinlik fotoğraf çekimi ve balonların gökyüzüne bırakılmasıyla son buldu.



