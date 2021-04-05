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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Fetöcü Emniyet Müdürü cezası onanınca tutuklandı

Fetöcü Emniyet Müdürü cezası onanınca tutuklandı

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( YALOVA ) YALOVA

Hapis Cezası Darbe Girişimi Terör Örgütü 


- Yalova ve Çorum’da Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde açığa alınan Eski 3. Sınıf Emniyet Müdürü R.B. FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay ceza aldı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezasının ardından Fetö'cü müdür tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü ekipleri, R.B. isimli eski müdürü Adnan Menderes Mahallesi’nde evinde gözaltına aldı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.B.; Yalova ve Çorum’da görev yaptığı günlerde FETÖ/PDY terör örgütünde aktif isimlerden biri olarak tanınıyordu, R.B.'nin Yalova’da Kom Şube Müdürlüğü görevini de yaptığı öğrenildi. (ZB-İHS)
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