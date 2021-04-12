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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
FETÖ Zonguldak yeniden yapılanması operasyonu: 15 şüpheli adliyede

FETÖ Zonguldak yeniden yapılanması operasyonu: 15 şüpheli adliyede

- Polis araçlarının gelişi

Terör Örgütü Kamu Görevlileri Trol 

-- Şüphelilerin adliyeye çıkartılması
-- Adliye binası

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta FETÖ'nün aralarında iş insanı, avukat, aktif ve ihraç kamu görevlilerinin yeniden yapılanması mevcutlarla dayanışma ve devamlılığı sağlamak üzere yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca geçen hafta Perşembe günü saat 06.30'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
KOM Şube Müdürlüğünce; terör örgütü FETÖ’nün Zonguldak’taki mensuplarından iş insanı, avukat, ihraç ve aktif kamu görevlilerinin yeniden yapılanma, mevcutlarla dayanışma ve devamlılığı sağlamak üzere bir araya gelen FETÖ yeni Zonguldak yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın 15 şüphelinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin Cumhuriyet Savcılığındaki sorgusu sürüyor. (OA
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